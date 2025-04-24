SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BIGFISH PREMIUM DOLLARS
Omeh Philip

BIGFISH PREMIUM DOLLARS

Omeh Philip
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 284%
Monaxa-Real 1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
325
Gewinntrades:
250 (76.92%)
Verlusttrades:
75 (23.08%)
Bester Trade:
60.30 USD
Schlechtester Trade:
-13.53 USD
Bruttoprofit:
948.84 USD (60 586 pips)
Bruttoverlust:
-323.96 USD (29 658 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (192.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.60 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
84.24%
Max deposit load:
25.97%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.28
Long-Positionen:
244 (75.08%)
Short-Positionen:
81 (24.92%)
Profit-Faktor:
2.93
Mathematische Gewinnerwartung:
1.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-85.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.82 USD (15)
Wachstum pro Monat :
8.13%
Jahresprognose:
98.67%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
85.82 USD (16.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.26% (85.82 USD)
Kapital:
47.29% (228.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 203
GBPUSD 70
EURUSD 41
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 579
GBPUSD 85
EURUSD -61
XAUUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 34K
GBPUSD 2.4K
EURUSD -7.1K
XAUUSD 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.30 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +192.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monaxa-Real 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Keine Bewertungen
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 18:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 15:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 16:31
Share of trading days is too low
2025.04.24 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.24 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BIGFISH PREMIUM DOLLARS
30 USD pro Monat
284%
0
0
USD
478
USD
36
99%
325
76%
84%
2.92
1.92
USD
47%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.