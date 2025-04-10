- 成長
トレード:
89
利益トレード:
80 (89.88%)
損失トレード:
9 (10.11%)
ベストトレード:
17.55 USD
最悪のトレード:
-39.99 USD
総利益:
198.13 USD (24 232 pips)
総損失:
-60.33 USD (11 745 pips)
最大連続の勝ち:
25 (52.88 USD)
最大連続利益:
52.88 USD (25)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
2.02%
最大入金額:
17.97%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.45
長いトレード:
55 (61.80%)
短いトレード:
34 (38.20%)
プロフィットファクター:
3.28
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
2.48 USD
平均損失:
-6.70 USD
最大連続の負け:
3 (-8.09 USD)
最大連続損失:
-39.99 USD (1)
月間成長:
5.73%
年間予想:
69.51%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.06 USD
最大の:
39.99 USD (11.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.93% (39.99 USD)
エクイティによる:
46.30% (144.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US100
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|138
|US100
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.6K
|US100
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
