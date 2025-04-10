- Incremento
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
80 (89.88%)
Transacciones Irrentables:
9 (10.11%)
Mejor transacción:
17.55 USD
Peor transacción:
-39.99 USD
Beneficio Bruto:
198.13 USD (24 232 pips)
Pérdidas Brutas:
-60.33 USD (11 745 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (52.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.88 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
2.02%
Carga máxima del depósito:
17.97%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.45
Transacciones Largas:
55 (61.80%)
Transacciones Cortas:
34 (38.20%)
Factor de Beneficio:
3.28
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
2.48 USD
Pérdidas medias:
-6.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-8.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.99 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.73%
Pronóstico anual:
69.51%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.06 USD
Máxima:
39.99 USD (11.93%)
Reducción relativa:
De balance:
11.93% (39.99 USD)
De fondos:
46.30% (144.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US100
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|138
|US100
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.6K
|US100
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +17.55 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +52.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Lumi Capital FX
No hay comentarios
