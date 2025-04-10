- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
60 (92.30%)
Loss Trade:
5 (7.69%)
Best Trade:
9.55 USD
Worst Trade:
-39.99 USD
Profitto lordo:
126.96 USD (10 240 pips)
Perdita lorda:
-51.00 USD (5 063 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (52.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.88 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
8.81%
Massimo carico di deposito:
17.97%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
38 (58.46%)
Short Trade:
27 (41.54%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-10.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.99 USD (1)
Crescita mensile:
8.78%
Previsione annuale:
106.50%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.06 USD
Massimale:
39.99 USD (11.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.93% (39.99 USD)
Per equità:
16.00% (55.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.55 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.88 USD
Massima perdita consecutiva: -8.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Lumi Capital FX
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
376
USD
USD
24
90%
65
92%
9%
2.48
1.17
USD
USD
16%
1:500