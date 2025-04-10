- Прирост
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
80 (89.88%)
Убыточных трейдов:
9 (10.11%)
Лучший трейд:
17.55 USD
Худший трейд:
-39.99 USD
Общая прибыль:
198.13 USD (24 232 pips)
Общий убыток:
-60.33 USD (11 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (52.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.88 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
2.02%
Макс. загрузка депозита:
17.97%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
55 (61.80%)
Коротких трейдов:
34 (38.20%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-6.70 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.99 USD (1)
Прирост в месяц:
5.73%
Годовой прогноз:
69.51%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.06 USD
Максимальная:
39.99 USD (11.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.93% (39.99 USD)
По эквити:
46.30% (144.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US100
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|138
|US100
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.6K
|US100
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +17.55 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +52.88 USD
Макс. убыток в серии: -8.09 USD
