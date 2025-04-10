- 자본
트레이드:
89
이익 거래:
80 (89.88%)
손실 거래:
9 (10.11%)
최고의 거래:
17.55 USD
최악의 거래:
-39.99 USD
총 수익:
198.13 USD (24 232 pips)
총 손실:
-60.33 USD (11 745 pips)
25 (52.88 USD)
연속 최대 이익:
52.88 USD (25)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
2.02%
최대 입금량:
17.97%
최근 거래:
27 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
3.45
롱(주식매수):
55 (61.80%)
숏(주식차입매도):
34 (38.20%)
수익 요인:
3.28
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
2.48 USD
평균 손실:
-6.70 USD
연속 최대 손실:
3 (-8.09 USD)
-39.99 USD (1)
월별 성장률:
1.99%
연간 예측:
24.12%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.06 USD
최대한의:
39.99 USD (11.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.93% (39.99 USD)
자본금별:
46.30% (144.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US100
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|138
|US100
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.6K
|US100
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.55 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +52.88 USD
연속 최대 손실: -8.09 USD
