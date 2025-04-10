- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
80 (89.88%)
Negociações com perda:
9 (10.11%)
Melhor negociação:
17.55 USD
Pior negociação:
-39.99 USD
Lucro bruto:
198.13 USD (24 232 pips)
Perda bruta:
-60.33 USD (11 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (52.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.88 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
2.02%
Depósito máximo carregado:
17.97%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.45
Negociações longas:
55 (61.80%)
Negociações curtas:
34 (38.20%)
Fator de lucro:
3.28
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-6.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.99 USD (1)
Crescimento mensal:
5.73%
Previsão anual:
69.51%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.06 USD
Máximo:
39.99 USD (11.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.93% (39.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.30% (144.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US100
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|138
|US100
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.6K
|US100
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.55 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +52.88 USD
Máxima perda consecutiva: -8.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Lumi Capital FX
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
50%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
35
85%
89
89%
2%
3.28
1.55
USD
USD
46%
1:500