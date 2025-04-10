SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Lumi Capital
Mateus Neves Maciejewsky

Lumi Capital

Mateus Neves Maciejewsky
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 50%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
80 (89.88%)
Negociações com perda:
9 (10.11%)
Melhor negociação:
17.55 USD
Pior negociação:
-39.99 USD
Lucro bruto:
198.13 USD (24 232 pips)
Perda bruta:
-60.33 USD (11 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (52.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.88 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
2.02%
Depósito máximo carregado:
17.97%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.45
Negociações longas:
55 (61.80%)
Negociações curtas:
34 (38.20%)
Fator de lucro:
3.28
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-6.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.99 USD (1)
Crescimento mensal:
5.73%
Previsão anual:
69.51%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.06 USD
Máximo:
39.99 USD (11.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.93% (39.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.30% (144.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
US100 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 138
US100 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.6K
US100 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.55 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +52.88 USD
Máxima perda consecutiva: -8.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
Lumi Capital FX 
Sem comentários
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.07 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 02:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 19:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 04:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
