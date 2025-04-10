- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
89
Gewinntrades:
80 (89.88%)
Verlusttrades:
9 (10.11%)
Bester Trade:
17.55 USD
Schlechtester Trade:
-39.99 USD
Bruttoprofit:
198.13 USD (24 232 pips)
Bruttoverlust:
-60.33 USD (11 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (52.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.88 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
2.02%
Max deposit load:
17.97%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.45
Long-Positionen:
55 (61.80%)
Short-Positionen:
34 (38.20%)
Profit-Faktor:
3.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-8.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.99 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.73%
Jahresprognose:
69.51%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.06 USD
Maximaler:
39.99 USD (11.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.93% (39.99 USD)
Kapital:
46.30% (144.41 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US100
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|138
|US100
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.6K
|US100
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.55 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.09 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|4.25 × 4
Lumi Capital FX
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
50%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
35
85%
89
89%
2%
3.28
1.55
USD
USD
46%
1:500