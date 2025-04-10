- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
80 (89.88%)
亏损交易:
9 (10.11%)
最好交易:
17.55 USD
最差交易:
-39.99 USD
毛利:
198.13 USD (24 232 pips)
毛利亏损:
-60.33 USD (11 745 pips)
最大连续赢利:
25 (52.88 USD)
最大连续盈利:
52.88 USD (25)
夏普比率:
0.28
交易活动:
2.02%
最大入金加载:
17.97%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.45
长期交易:
55 (61.80%)
短期交易:
34 (38.20%)
利润因子:
3.28
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
2.48 USD
平均损失:
-6.70 USD
最大连续失误:
3 (-8.09 USD)
最大连续亏损:
-39.99 USD (1)
每月增长:
5.73%
年度预测:
69.51%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
5.06 USD
最大值:
39.99 USD (11.93%)
相对跌幅:
结余:
11.93% (39.99 USD)
净值:
46.30% (144.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US100
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|138
|US100
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.6K
|US100
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.55 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +52.88 USD
最大连续亏损: -8.09 USD
Lumi Capital FX
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
35
85%
89
89%
2%
3.28
1.55
USD
USD
46%
1:500