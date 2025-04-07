- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
171
利益トレード:
151 (88.30%)
損失トレード:
20 (11.70%)
ベストトレード:
135.50 USD
最悪のトレード:
-351.82 USD
総利益:
1 991.59 USD (291 120 pips)
総損失:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
最大連続の勝ち:
20 (751.48 USD)
最大連続利益:
751.48 USD (20)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
4.01%
最大入金額:
29.27%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
107 (62.57%)
短いトレード:
64 (37.43%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
13.19 USD
平均損失:
-85.13 USD
最大連続の負け:
2 (-39.07 USD)
最大連続損失:
-351.82 USD (1)
月間成長:
12.85%
年間予想:
155.96%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
207.40 USD
最大の:
352.80 USD (30.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.87% (315.53 USD)
エクイティによる:
33.19% (151.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|BTCUSD
|17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|340
|BTCUSD
|-51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-487K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +135.50 USD
最悪のトレード: -352 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +751.48 USD
最大連続損失: -39.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
PUPrime-Live
|0.00 × 9
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5988
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
Eightcap-Live
|3.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
