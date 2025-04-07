SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LeeLee
Bin Li

LeeLee

Bin Li
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
171
Transacciones Rentables:
151 (88.30%)
Transacciones Irrentables:
20 (11.70%)
Mejor transacción:
135.50 USD
Peor transacción:
-351.82 USD
Beneficio Bruto:
1 991.59 USD (291 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (751.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
751.48 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
4.01%
Carga máxima del depósito:
29.27%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.82
Transacciones Largas:
107 (62.57%)
Transacciones Cortas:
64 (37.43%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.69 USD
Beneficio medio:
13.19 USD
Pérdidas medias:
-85.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-39.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-351.82 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.85%
Pronóstico anual:
155.96%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
207.40 USD
Máxima:
352.80 USD (30.90%)
Reducción relativa:
De balance:
51.87% (315.53 USD)
De fondos:
33.19% (151.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 154
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 340
BTCUSD -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -487K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +135.50 USD
Peor transacción: -352 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +751.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5988
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
Eightcap-Live
3.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
otros 67...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 00:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 13:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LeeLee
30 USD al mes
58%
0
0
USD
789
USD
42
85%
171
88%
4%
1.16
1.69
USD
52%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.