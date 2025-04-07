SignaleKategorien
Bin Li

LeeLee

Bin Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
171
Gewinntrades:
151 (88.30%)
Verlusttrades:
20 (11.70%)
Bester Trade:
135.50 USD
Schlechtester Trade:
-351.82 USD
Bruttoprofit:
1 991.59 USD (291 120 pips)
Bruttoverlust:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (751.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
751.48 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
4.01%
Max deposit load:
29.27%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
107 (62.57%)
Short-Positionen:
64 (37.43%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-351.82 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.85%
Jahresprognose:
155.96%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
207.40 USD
Maximaler:
352.80 USD (30.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.87% (315.53 USD)
Kapital:
33.19% (151.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 154
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 340
BTCUSD -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -487K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +135.50 USD
Schlechtester Trade: -352 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +751.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5988
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
Eightcap-Live
3.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
noch 67 ...
Keine Bewertungen
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 00:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 13:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
