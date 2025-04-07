- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
104 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (11.86%)
En iyi işlem:
31.62 USD
En kötü işlem:
-177.54 USD
Brüt kâr:
708.77 USD (279 903 pips)
Brüt zarar:
-692.70 USD (764 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (112.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.53 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
6.03%
Maks. mevduat yükü:
29.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
72 (61.02%)
Satış işlemleri:
46 (38.98%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
6.82 USD
Ortalama zarar:
-49.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.54 USD (1)
Aylık büyüme:
28.59%
Yıllık tahmin:
346.93%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.67 USD
Maksimum:
280.03 USD (48.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.07% (279.96 USD)
Varlığa göre:
33.03% (151.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|-51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.1K
|BTCUSD
|-487K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.62 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +112.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 5752
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
İnceleme yok
