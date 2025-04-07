- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
151 (88.30%)
손실 거래:
20 (11.70%)
최고의 거래:
135.50 USD
최악의 거래:
-351.82 USD
총 수익:
1 991.59 USD (291 120 pips)
총 손실:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
연속 최대 이익:
20 (751.48 USD)
연속 최대 이익:
751.48 USD (20)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
4.01%
최대 입금량:
29.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.82
롱(주식매수):
107 (62.57%)
숏(주식차입매도):
64 (37.43%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.69 USD
평균 이익:
13.19 USD
평균 손실:
-85.13 USD
연속 최대 손실:
2 (-39.07 USD)
연속 최대 손실:
-351.82 USD (1)
월별 성장률:
12.85%
연간 예측:
155.96%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
207.40 USD
최대한의:
352.80 USD (30.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.87% (315.53 USD)
자본금별:
33.19% (151.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|340
|BTCUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-487K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +135.50 USD
최악의 거래: -352 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +751.48 USD
연속 최대 손실: -39.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5988
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
58%
0
0
USD
USD
789
USD
USD
42
85%
171
88%
4%
1.16
1.69
USD
USD
52%
1:500