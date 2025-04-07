리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real2 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 2 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.00 × 9 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 VantageInternational-Live 4 0.50 × 2 OxSecurities-Live 0.50 × 2 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 GOMarketsMU-Live 1.85 × 111 ICMarketsSC-MT5-2 1.86 × 5988 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 26 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.89 × 89 Exness-MT5Real28 2.95 × 19 Eightcap-Live 3.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 3.08 × 197 67 더...