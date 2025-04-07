СигналыРазделы
Bin Li

LeeLee

Bin Li
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
171
Прибыльных трейдов:
151 (88.30%)
Убыточных трейдов:
20 (11.70%)
Лучший трейд:
135.50 USD
Худший трейд:
-351.82 USD
Общая прибыль:
1 991.59 USD (291 120 pips)
Общий убыток:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (751.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
751.48 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
4.01%
Макс. загрузка депозита:
29.27%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
107 (62.57%)
Коротких трейдов:
64 (37.43%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
13.19 USD
Средний убыток:
-85.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-351.82 USD (1)
Прирост в месяц:
12.85%
Годовой прогноз:
155.96%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
207.40 USD
Максимальная:
352.80 USD (30.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.87% (315.53 USD)
По эквити:
33.19% (151.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 154
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 340
BTCUSD -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -487K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +135.50 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +751.48 USD
Макс. убыток в серии: -39.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5988
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
Eightcap-Live
3.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
еще 67...
Нет отзывов
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 00:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 13:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.