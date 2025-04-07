- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
171
Прибыльных трейдов:
151 (88.30%)
Убыточных трейдов:
20 (11.70%)
Лучший трейд:
135.50 USD
Худший трейд:
-351.82 USD
Общая прибыль:
1 991.59 USD (291 120 pips)
Общий убыток:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (751.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
751.48 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
4.01%
Макс. загрузка депозита:
29.27%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
107 (62.57%)
Коротких трейдов:
64 (37.43%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
13.19 USD
Средний убыток:
-85.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-351.82 USD (1)
Прирост в месяц:
12.85%
Годовой прогноз:
155.96%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
207.40 USD
Максимальная:
352.80 USD (30.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.87% (315.53 USD)
По эквити:
33.19% (151.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|340
|BTCUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-487K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +135.50 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +751.48 USD
Макс. убыток в серии: -39.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5988
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
еще 67...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
789
USD
USD
42
85%
171
88%
4%
1.16
1.69
USD
USD
52%
1:500