- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
171
盈利交易:
151 (88.30%)
亏损交易:
20 (11.70%)
最好交易:
135.50 USD
最差交易:
-351.82 USD
毛利:
1 991.59 USD (291 120 pips)
毛利亏损:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
最大连续赢利:
20 (751.48 USD)
最大连续盈利:
751.48 USD (20)
夏普比率:
0.09
交易活动:
4.01%
最大入金加载:
29.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.82
长期交易:
107 (62.57%)
短期交易:
64 (37.43%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.69 USD
平均利润:
13.19 USD
平均损失:
-85.13 USD
最大连续失误:
2 (-39.07 USD)
最大连续亏损:
-351.82 USD (1)
每月增长:
12.85%
年度预测:
155.96%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
207.40 USD
最大值:
352.80 USD (30.90%)
相对跌幅:
结余:
51.87% (315.53 USD)
净值:
33.19% (151.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|340
|BTCUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-487K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +135.50 USD
最差交易: -352 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +751.48 USD
最大连续亏损: -39.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5988
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
