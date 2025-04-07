SinaisSeções
Bin Li

LeeLee

Bin Li
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
171
Negociações com lucro:
151 (88.30%)
Negociações com perda:
20 (11.70%)
Melhor negociação:
135.50 USD
Pior negociação:
-351.82 USD
Lucro bruto:
1 991.59 USD (291 120 pips)
Perda bruta:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (751.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
751.48 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
4.01%
Depósito máximo carregado:
29.27%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
107 (62.57%)
Negociações curtas:
64 (37.43%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
13.19 USD
Perda média:
-85.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-351.82 USD (1)
Crescimento mensal:
12.85%
Previsão anual:
155.96%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
207.40 USD
Máximo:
352.80 USD (30.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.87% (315.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.19% (151.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 154
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 340
BTCUSD -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -487K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +135.50 USD
Pior negociação: -352 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +751.48 USD
Máxima perda consecutiva: -39.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5988
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
Eightcap-Live
3.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
67 mais ...
Sem comentários
2026.01.13 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 00:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 13:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
