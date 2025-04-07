- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
171
Negociações com lucro:
151 (88.30%)
Negociações com perda:
20 (11.70%)
Melhor negociação:
135.50 USD
Pior negociação:
-351.82 USD
Lucro bruto:
1 991.59 USD (291 120 pips)
Perda bruta:
-1 702.55 USD (776 683 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (751.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
751.48 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
4.01%
Depósito máximo carregado:
29.27%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
107 (62.57%)
Negociações curtas:
64 (37.43%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
13.19 USD
Perda média:
-85.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-351.82 USD (1)
Crescimento mensal:
12.85%
Previsão anual:
155.96%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
207.40 USD
Máximo:
352.80 USD (30.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.87% (315.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.19% (151.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|340
|BTCUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-487K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +135.50 USD
Pior negociação: -352 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +751.48 USD
Máxima perda consecutiva: -39.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5988
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
67 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
58%
0
0
USD
USD
789
USD
USD
42
85%
171
88%
4%
1.16
1.69
USD
USD
52%
1:500