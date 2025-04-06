SeñalesSecciones
Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
0 comentarios
Fiabilidad
159 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 1 020%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 534
Transacciones Rentables:
1 139 (74.25%)
Transacciones Irrentables:
395 (25.75%)
Mejor transacción:
382.74 USD
Peor transacción:
-86.85 USD
Beneficio Bruto:
4 989.24 USD (246 339 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (58.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
494.97 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
56.56%
Carga máxima del depósito:
37.49%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.54
Transacciones Largas:
728 (47.46%)
Transacciones Cortas:
806 (52.54%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
1.54 USD
Beneficio medio:
4.38 USD
Pérdidas medias:
-6.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-21.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-363.71 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.13%
Pronóstico anual:
24.76%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.41 USD
Máxima:
521.42 USD (26.13%)
Reducción relativa:
De balance:
22.09% (4.48 USD)
De fondos:
10.77% (157.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 599
AUDCAD 391
AUDNZD 366
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 595
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 304
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 33K
AUDNZD -5.3K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +382.74 USD
Peor transacción: -87 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +58.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real7
0.48 × 42
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Darwinex-Live
0.95 × 311
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
otros 87...
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
