Total de Trades:
1 534
Transacciones Rentables:
1 139 (74.25%)
Transacciones Irrentables:
395 (25.75%)
Mejor transacción:
382.74 USD
Peor transacción:
-86.85 USD
Beneficio Bruto:
4 989.24 USD (246 339 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (58.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
494.97 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
56.56%
Carga máxima del depósito:
37.49%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.54
Transacciones Largas:
728 (47.46%)
Transacciones Cortas:
806 (52.54%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
1.54 USD
Beneficio medio:
4.38 USD
Pérdidas medias:
-6.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-21.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-363.71 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.13%
Pronóstico anual:
24.76%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.41 USD
Máxima:
521.42 USD (26.13%)
Reducción relativa:
De balance:
22.09% (4.48 USD)
De fondos:
10.77% (157.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|391
|AUDNZD
|366
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|595
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|304
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|-5.3K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +382.74 USD
Peor transacción: -87 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +58.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 42
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
otros 87...
