- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 455
Profit Trade:
1 079 (74.15%)
Loss Trade:
376 (25.84%)
Best Trade:
382.74 USD
Worst Trade:
-86.85 USD
Profitto lordo:
4 863.73 USD (234 041 pips)
Perdita lorda:
-2 564.71 USD (185 480 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (58.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
494.97 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
37.49%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
690 (47.42%)
Short Trade:
765 (52.58%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
4.51 USD
Perdita media:
-6.82 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-21.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.71 USD (6)
Crescita mensile:
3.95%
Previsione annuale:
47.95%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.41 USD
Massimale:
521.42 USD (26.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.09% (4.48 USD)
Per equità:
10.77% (157.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|566
|AUDCAD
|365
|AUDNZD
|346
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|563
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|302
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|2.6K
|AUDCAD
|29K
|AUDNZD
|-3.5K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +382.74 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +58.26 USD
Massima perdita consecutiva: -21.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 174
84 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
956%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
148
92%
1 455
74%
100%
1.89
1.58
USD
USD
22%
1:500