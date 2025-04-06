SegnaliSezioni
Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
0 recensioni
Affidabilità
148 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 956%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 455
Profit Trade:
1 079 (74.15%)
Loss Trade:
376 (25.84%)
Best Trade:
382.74 USD
Worst Trade:
-86.85 USD
Profitto lordo:
4 863.73 USD (234 041 pips)
Perdita lorda:
-2 564.71 USD (185 480 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (58.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
494.97 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
37.49%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
690 (47.42%)
Short Trade:
765 (52.58%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
4.51 USD
Perdita media:
-6.82 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-21.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.71 USD (6)
Crescita mensile:
3.95%
Previsione annuale:
47.95%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.41 USD
Massimale:
521.42 USD (26.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.09% (4.48 USD)
Per equità:
10.77% (157.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 566
AUDCAD 365
AUDNZD 346
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 563
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 302
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 2.6K
AUDCAD 29K
AUDNZD -3.5K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +382.74 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +58.26 USD
Massima perdita consecutiva: -21.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 174
84 più
Non ci sono recensioni
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RAZOR ICM
30USD al mese
956%
0
0
USD
1.5K
USD
148
92%
1 455
74%
100%
1.89
1.58
USD
22%
1:500
