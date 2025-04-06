- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 455
Kârla kapanan işlemler:
1 079 (74.15%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (25.84%)
En iyi işlem:
382.74 USD
En kötü işlem:
-86.85 USD
Brüt kâr:
4 863.73 USD (234 041 pips)
Brüt zarar:
-2 564.71 USD (185 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (58.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
494.97 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
37.49%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
690 (47.42%)
Satış işlemleri:
765 (52.58%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
4.51 USD
Ortalama zarar:
-6.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-21.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.71 USD (6)
Aylık büyüme:
3.95%
Yıllık tahmin:
47.95%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.41 USD
Maksimum:
521.42 USD (26.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.09% (4.48 USD)
Varlığa göre:
10.77% (157.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|566
|AUDCAD
|365
|AUDNZD
|346
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|563
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|302
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|2.6K
|AUDCAD
|29K
|AUDNZD
|-3.5K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +382.74 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +58.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 174
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
956%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
148
92%
1 455
74%
100%
1.89
1.58
USD
USD
22%
1:500