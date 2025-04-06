SinyallerBölümler
Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
0 inceleme
Güvenilirlik
148 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 956%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 455
Kârla kapanan işlemler:
1 079 (74.15%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (25.84%)
En iyi işlem:
382.74 USD
En kötü işlem:
-86.85 USD
Brüt kâr:
4 863.73 USD (234 041 pips)
Brüt zarar:
-2 564.71 USD (185 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (58.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
494.97 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
37.49%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
690 (47.42%)
Satış işlemleri:
765 (52.58%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
4.51 USD
Ortalama zarar:
-6.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-21.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.71 USD (6)
Aylık büyüme:
3.95%
Yıllık tahmin:
47.95%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.41 USD
Maksimum:
521.42 USD (26.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.09% (4.48 USD)
Varlığa göre:
10.77% (157.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 566
AUDCAD 365
AUDNZD 346
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 563
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 302
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 2.6K
AUDCAD 29K
AUDNZD -3.5K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +382.74 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +58.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 174
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RAZOR ICM
Ayda 30 USD
956%
0
0
USD
1.5K
USD
148
92%
1 455
74%
100%
1.89
1.58
USD
22%
1:500
