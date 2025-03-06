- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 407
利益トレード:
1 102 (78.32%)
損失トレード:
305 (21.68%)
ベストトレード:
587.41 USD
最悪のトレード:
-1 439.43 USD
総利益:
14 448.12 USD (226 146 pips)
総損失:
-14 792.29 USD (170 138 pips)
最大連続の勝ち:
58 (481.25 USD)
最大連続利益:
1 001.70 USD (9)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
8.32%
最大入金額:
6.28%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
720 (51.17%)
短いトレード:
687 (48.83%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
13.11 USD
平均損失:
-48.50 USD
最大連続の負け:
28 (-1 360.06 USD)
最大連続損失:
-3 252.34 USD (11)
月間成長:
1.94%
年間予想:
23.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
822.78 USD
最大の:
4 718.54 USD (33.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.96% (4 718.54 USD)
エクイティによる:
12.63% (1 331.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|537
|NZDCAD
|293
|AUDCAD
|273
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|93
|NZDCHF
|50
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|2K
|XAUUSD
|-1.7K
|GBPUSD
|49
|NZDCHF
|-375
|EURUSD
|68
|USDCHF
|35
|EURNZD
|14
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|5
|EURCAD
|69
|USDCAD
|27
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|-285
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|-15K
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|53K
|XAUUSD
|-6.6K
|GBPUSD
|1.9K
|NZDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|350
|EURNZD
|468
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|17
|USDHKD
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +587.41 USD
最悪のトレード: -1 439 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +481.25 USD
最大連続損失: -1 360.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1763
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
347 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
LuckyStar03
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
164
100%
1 407
78%
8%
0.97
-0.24
USD
USD
34%
1:500