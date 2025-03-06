- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 369
Kârla kapanan işlemler:
1 068 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
301 (21.99%)
En iyi işlem:
587.41 USD
En kötü işlem:
-1 439.43 USD
Brüt kâr:
13 942.03 USD (224 978 pips)
Brüt zarar:
-14 127.16 USD (168 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (481.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 001.70 USD (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
10.33%
Maks. mevduat yükü:
6.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
702 (51.28%)
Satış işlemleri:
667 (48.72%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
13.05 USD
Ortalama zarar:
-46.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 360.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 252.34 USD (11)
Aylık büyüme:
3.67%
Yıllık tahmin:
44.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
822.78 USD
Maksimum:
4 718.54 USD (33.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.96% (4 718.54 USD)
Varlığa göre:
12.63% (1 331.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|537
|NZDCAD
|293
|AUDCAD
|273
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|55
|NZDCHF
|50
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|2K
|XAUUSD
|-1.7K
|GBPUSD
|208
|NZDCHF
|-375
|EURUSD
|68
|USDCHF
|35
|EURNZD
|14
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|5
|EURCAD
|69
|USDCAD
|27
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|-285
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-15K
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|53K
|XAUUSD
|-6.6K
|GBPUSD
|2.1K
|NZDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|350
|EURNZD
|468
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|17
|USDHKD
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +587.41 USD
En kötü işlem: -1 439 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +481.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 360.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1763
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
LuckyStar03
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
152
100%
1 369
78%
10%
0.98
-0.14
USD
USD
34%
1:500