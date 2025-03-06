SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LuckyStar03
Ming Kin Ip

LuckyStar03

Ming Kin Ip
0 avis
152 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2022 -2%
Tickmill-Live08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 369
Bénéfice trades:
1 068 (78.01%)
Perte trades:
301 (21.99%)
Meilleure transaction:
587.41 USD
Pire transaction:
-1 439.43 USD
Bénéfice brut:
13 942.03 USD (224 978 pips)
Perte brute:
-14 127.16 USD (168 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (481.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 001.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
10.33%
Charge de dépôt maximale:
6.28%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
702 (51.28%)
Courts trades:
667 (48.72%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.14 USD
Bénéfice moyen:
13.05 USD
Perte moyenne:
-46.93 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-1 360.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 252.34 USD (11)
Croissance mensuelle:
3.67%
Prévision annuelle:
44.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
822.78 USD
Maximal:
4 718.54 USD (33.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.96% (4 718.54 USD)
Par fonds propres:
12.63% (1 331.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 537
NZDCAD 293
AUDCAD 273
XAUUSD 130
GBPUSD 55
NZDCHF 50
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.7K
GBPUSD 208
NZDCHF -375
EURUSD 68
USDCHF 35
EURNZD 14
AUDJPY 1
NZDUSD 5
EURCAD 69
USDCAD 27
AUDUSD 0
EURAUD -285
EURCHF 38
AUDCHF 1
USDHKD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -15K
NZDCAD 21K
AUDCAD 53K
XAUUSD -6.6K
GBPUSD 2.1K
NZDCHF 1.3K
EURUSD 1.2K
USDCHF 350
EURNZD 468
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 4
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 17
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +587.41 USD
Pire transaction: -1 439 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +481.25 USD
Perte consécutive maximale: -1 360.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
LuckyStar03
Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 01:11
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.86% of days out of 859 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LuckyStar03
99 USD par mois
-2%
0
0
USD
9.8K
USD
152
100%
1 369
78%
10%
0.98
-0.14
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.