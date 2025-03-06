시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / LuckyStar03
Ming Kin Ip

LuckyStar03

Ming Kin Ip
0 리뷰
167
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 -3%
Tickmill-Live08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 408
이익 거래:
1 103 (78.33%)
손실 거래:
305 (21.66%)
최고의 거래:
587.41 USD
최악의 거래:
-1 439.43 USD
총 수익:
14 470.56 USD (226 195 pips)
총 손실:
-14 792.29 USD (170 138 pips)
연속 최대 이익:
58 (481.25 USD)
연속 최대 이익:
1 001.70 USD (9)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
8.32%
최대 입금량:
6.28%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
721 (51.21%)
숏(주식차입매도):
687 (48.79%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.23 USD
평균 이익:
13.12 USD
평균 손실:
-48.50 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 360.06 USD)
연속 최대 손실:
-3 252.34 USD (11)
월별 성장률:
1.52%
연간 예측:
18.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
822.78 USD
최대한의:
4 718.54 USD (33.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.96% (4 718.54 USD)
자본금별:
12.63% (1 331.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 537
NZDCAD 293
AUDCAD 273
XAUUSD 130
GBPUSD 94
NZDCHF 50
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.7K
GBPUSD 72
NZDCHF -375
EURUSD 68
USDCHF 35
EURNZD 14
AUDJPY 1
NZDUSD 5
EURCAD 69
USDCAD 27
AUDUSD 0
EURAUD -285
EURCHF 38
AUDCHF 1
USDHKD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD -15K
NZDCAD 21K
AUDCAD 53K
XAUUSD -6.6K
GBPUSD 2K
NZDCHF 1.3K
EURUSD 1.2K
USDCHF 350
EURNZD 468
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 4
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 17
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +587.41 USD
최악의 거래: -1 439 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +481.25 USD
연속 최대 손실: -1 360.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 더...
LuckyStar03
리뷰 없음
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 01:11
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.86% of days out of 859 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
LuckyStar03
월별 99 USD
-3%
0
0
USD
9.7K
USD
167
100%
1 408
78%
8%
0.97
-0.23
USD
34%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.