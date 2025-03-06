- 자본
- 축소
트레이드:
1 408
이익 거래:
1 103 (78.33%)
손실 거래:
305 (21.66%)
최고의 거래:
587.41 USD
최악의 거래:
-1 439.43 USD
총 수익:
14 470.56 USD (226 195 pips)
총 손실:
-14 792.29 USD (170 138 pips)
연속 최대 이익:
58 (481.25 USD)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
8.32%
최대 입금량:
6.28%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
721 (51.21%)
숏(주식차입매도):
687 (48.79%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.23 USD
평균 이익:
13.12 USD
평균 손실:
-48.50 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 360.06 USD)
연속 최대 손실:
-3 252.34 USD (11)
월별 성장률:
1.52%
연간 예측:
18.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
822.78 USD
최대한의:
4 718.54 USD (33.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.96% (4 718.54 USD)
자본금별:
12.63% (1 331.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|537
|NZDCAD
|293
|AUDCAD
|273
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|94
|NZDCHF
|50
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|2K
|XAUUSD
|-1.7K
|GBPUSD
|72
|NZDCHF
|-375
|EURUSD
|68
|USDCHF
|35
|EURNZD
|14
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|5
|EURCAD
|69
|USDCAD
|27
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|-285
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-15K
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|53K
|XAUUSD
|-6.6K
|GBPUSD
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|350
|EURNZD
|468
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|17
|USDHKD
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +587.41 USD
최악의 거래: -1 439 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +481.25 USD
연속 최대 손실: -1 360.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1763
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
