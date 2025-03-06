- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 407
盈利交易:
1 102 (78.32%)
亏损交易:
305 (21.68%)
最好交易:
587.41 USD
最差交易:
-1 439.43 USD
毛利:
14 448.12 USD (226 146 pips)
毛利亏损:
-14 792.29 USD (170 138 pips)
最大连续赢利:
58 (481.25 USD)
最大连续盈利:
1 001.70 USD (9)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
8.32%
最大入金加载:
6.28%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.07
长期交易:
720 (51.17%)
短期交易:
687 (48.83%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
13.11 USD
平均损失:
-48.50 USD
最大连续失误:
28 (-1 360.06 USD)
最大连续亏损:
-3 252.34 USD (11)
每月增长:
1.94%
年度预测:
23.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
822.78 USD
最大值:
4 718.54 USD (33.96%)
相对跌幅:
结余:
33.96% (4 718.54 USD)
净值:
12.63% (1 331.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|537
|NZDCAD
|293
|AUDCAD
|273
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|93
|NZDCHF
|50
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|2K
|XAUUSD
|-1.7K
|GBPUSD
|49
|NZDCHF
|-375
|EURUSD
|68
|USDCHF
|35
|EURNZD
|14
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|5
|EURCAD
|69
|USDCAD
|27
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|-285
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-15K
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|53K
|XAUUSD
|-6.6K
|GBPUSD
|1.9K
|NZDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|350
|EURNZD
|468
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|17
|USDHKD
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +587.41 USD
最差交易: -1 439 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +481.25 USD
最大连续亏损: -1 360.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1763
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
LuckyStar03
没有评论
