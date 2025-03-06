- Crescita
Trade:
1 369
Profit Trade:
1 068 (78.01%)
Loss Trade:
301 (21.99%)
Best Trade:
587.41 USD
Worst Trade:
-1 439.43 USD
Profitto lordo:
13 942.03 USD (224 978 pips)
Perdita lorda:
-14 127.16 USD (168 831 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (481.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 001.70 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
10.33%
Massimo carico di deposito:
6.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
702 (51.28%)
Short Trade:
667 (48.72%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
13.05 USD
Perdita media:
-46.93 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 360.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 252.34 USD (11)
Crescita mensile:
3.67%
Previsione annuale:
44.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
822.78 USD
Massimale:
4 718.54 USD (33.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.96% (4 718.54 USD)
Per equità:
12.63% (1 331.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|537
|NZDCAD
|293
|AUDCAD
|273
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|55
|NZDCHF
|50
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|-1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|2K
|XAUUSD
|-1.7K
|GBPUSD
|208
|NZDCHF
|-375
|EURUSD
|68
|USDCHF
|35
|EURNZD
|14
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|5
|EURCAD
|69
|USDCAD
|27
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|-285
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-15K
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|53K
|XAUUSD
|-6.6K
|GBPUSD
|2.1K
|NZDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|350
|EURNZD
|468
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|17
|USDHKD
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +587.41 USD
Worst Trade: -1 439 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +481.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1 360.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1763
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
LuckyStar03
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
152
100%
1 369
78%
10%
0.98
-0.14
USD
USD
34%
1:500