SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LuckyStar03
Ming Kin Ip

LuckyStar03

Ming Kin Ip
0 recensioni
152 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2022 -2%
Tickmill-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 369
Profit Trade:
1 068 (78.01%)
Loss Trade:
301 (21.99%)
Best Trade:
587.41 USD
Worst Trade:
-1 439.43 USD
Profitto lordo:
13 942.03 USD (224 978 pips)
Perdita lorda:
-14 127.16 USD (168 831 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (481.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 001.70 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
10.33%
Massimo carico di deposito:
6.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
702 (51.28%)
Short Trade:
667 (48.72%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
13.05 USD
Perdita media:
-46.93 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 360.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 252.34 USD (11)
Crescita mensile:
3.67%
Previsione annuale:
44.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
822.78 USD
Massimale:
4 718.54 USD (33.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.96% (4 718.54 USD)
Per equità:
12.63% (1 331.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 537
NZDCAD 293
AUDCAD 273
XAUUSD 130
GBPUSD 55
NZDCHF 50
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.7K
GBPUSD 208
NZDCHF -375
EURUSD 68
USDCHF 35
EURNZD 14
AUDJPY 1
NZDUSD 5
EURCAD 69
USDCAD 27
AUDUSD 0
EURAUD -285
EURCHF 38
AUDCHF 1
USDHKD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -15K
NZDCAD 21K
AUDCAD 53K
XAUUSD -6.6K
GBPUSD 2.1K
NZDCHF 1.3K
EURUSD 1.2K
USDCHF 350
EURNZD 468
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 4
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 17
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +587.41 USD
Worst Trade: -1 439 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +481.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1 360.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
LuckyStar03
Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 01:11
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.86% of days out of 859 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LuckyStar03
99USD al mese
-2%
0
0
USD
9.8K
USD
152
100%
1 369
78%
10%
0.98
-0.14
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.