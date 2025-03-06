СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LuckyStar03
Ming Kin Ip

LuckyStar03

Ming Kin Ip
0 отзывов
164 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2022 -3%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 407
Прибыльных трейдов:
1 102 (78.32%)
Убыточных трейдов:
305 (21.68%)
Лучший трейд:
587.41 USD
Худший трейд:
-1 439.43 USD
Общая прибыль:
14 448.12 USD (226 146 pips)
Общий убыток:
-14 792.29 USD (170 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (481.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 001.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
8.32%
Макс. загрузка депозита:
6.28%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
720 (51.17%)
Коротких трейдов:
687 (48.83%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
13.11 USD
Средний убыток:
-48.50 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 360.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 252.34 USD (11)
Прирост в месяц:
1.94%
Годовой прогноз:
23.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
822.78 USD
Максимальная:
4 718.54 USD (33.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.96% (4 718.54 USD)
По эквити:
12.63% (1 331.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 537
NZDCAD 293
AUDCAD 273
XAUUSD 130
GBPUSD 93
NZDCHF 50
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.7K
GBPUSD 49
NZDCHF -375
EURUSD 68
USDCHF 35
EURNZD 14
AUDJPY 1
NZDUSD 5
EURCAD 69
USDCAD 27
AUDUSD 0
EURAUD -285
EURCHF 38
AUDCHF 1
USDHKD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -15K
NZDCAD 21K
AUDCAD 53K
XAUUSD -6.6K
GBPUSD 1.9K
NZDCHF 1.3K
EURUSD 1.2K
USDCHF 350
EURNZD 468
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 4
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 17
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +587.41 USD
Худший трейд: -1 439 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +481.25 USD
Макс. убыток в серии: -1 360.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
еще 347...
LuckyStar03
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 01:11
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.86% of days out of 859 days of the signal's entire lifetime.
