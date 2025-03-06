SinaisSeções
Ming Kin Ip

LuckyStar03

Ming Kin Ip
0 comentários
164 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2022 -3%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 407
Negociações com lucro:
1 102 (78.32%)
Negociações com perda:
305 (21.68%)
Melhor negociação:
587.41 USD
Pior negociação:
-1 439.43 USD
Lucro bruto:
14 448.12 USD (226 146 pips)
Perda bruta:
-14 792.29 USD (170 138 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (481.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 001.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
8.32%
Depósito máximo carregado:
6.28%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
720 (51.17%)
Negociações curtas:
687 (48.83%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
13.11 USD
Perda média:
-48.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 360.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 252.34 USD (11)
Crescimento mensal:
1.94%
Previsão anual:
23.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
822.78 USD
Máximo:
4 718.54 USD (33.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.96% (4 718.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.63% (1 331.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 537
NZDCAD 293
AUDCAD 273
XAUUSD 130
GBPUSD 93
NZDCHF 50
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD -1.4K
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 2K
XAUUSD -1.7K
GBPUSD 49
NZDCHF -375
EURUSD 68
USDCHF 35
EURNZD 14
AUDJPY 1
NZDUSD 5
EURCAD 69
USDCAD 27
AUDUSD 0
EURAUD -285
EURCHF 38
AUDCHF 1
USDHKD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -15K
NZDCAD 21K
AUDCAD 53K
XAUUSD -6.6K
GBPUSD 1.9K
NZDCHF 1.3K
EURUSD 1.2K
USDCHF 350
EURNZD 468
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 4
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 17
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +587.41 USD
Pior negociação: -1 439 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +481.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 360.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 mais ...
LuckyStar03
Sem comentários
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 01:11
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.86% of days out of 859 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LuckyStar03
99 USD por mês
-3%
0
0
USD
9.7K
USD
164
100%
1 407
78%
8%
0.97
-0.24
USD
34%
1:500
