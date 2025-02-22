シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Signal 4K USD
Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi

Signal 4K USD

Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi
レビュー0件
49週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -45%
ICMCapital-LIVE3
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 477
利益トレード:
1 291 (87.40%)
損失トレード:
186 (12.59%)
ベストトレード:
669.24 USD
最悪のトレード:
-1 215.84 USD
総利益:
5 628.23 USD (54 569 pips)
総損失:
-6 101.29 USD (54 861 pips)
最大連続の勝ち:
58 (70.40 USD)
最大連続利益:
669.24 USD (1)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
57.47%
最大入金額:
230.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
686 (46.45%)
短いトレード:
791 (53.55%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.32 USD
平均利益:
4.36 USD
平均損失:
-32.80 USD
最大連続の負け:
6 (-409.59 USD)
最大連続損失:
-3 337.26 USD (3)
月間成長:
2.21%
年間予想:
26.78%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 580.77 USD
最大の:
4 165.43 USD (90.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.02% (4 165.43 USD)
エクイティによる:
83.32% (3 751.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDm 1477
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDm -473
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDm -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +669.24 USD
最悪のトレード: -1 216 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.40 USD
最大連続損失: -409.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapital-LIVE3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Test
レビューなし
2025.12.05 11:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 06:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.22 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Signal 4K USD
40 USD/月
-45%
0
0
USD
4.7K
USD
49
99%
1 477
87%
57%
0.92
-0.32
USD
87%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください