- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 477
利益トレード:
1 291 (87.40%)
損失トレード:
186 (12.59%)
ベストトレード:
669.24 USD
最悪のトレード:
-1 215.84 USD
総利益:
5 628.23 USD (54 569 pips)
総損失:
-6 101.29 USD (54 861 pips)
最大連続の勝ち:
58 (70.40 USD)
最大連続利益:
669.24 USD (1)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
57.47%
最大入金額:
230.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
686 (46.45%)
短いトレード:
791 (53.55%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.32 USD
平均利益:
4.36 USD
平均損失:
-32.80 USD
最大連続の負け:
6 (-409.59 USD)
最大連続損失:
-3 337.26 USD (3)
月間成長:
2.21%
年間予想:
26.78%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 580.77 USD
最大の:
4 165.43 USD (90.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.02% (4 165.43 USD)
エクイティによる:
83.32% (3 751.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|1477
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDm
|-473
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDm
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +669.24 USD
最悪のトレード: -1 216 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +70.40 USD
最大連続損失: -409.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapital-LIVE3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
