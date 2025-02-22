- Прирост
Всего трейдов:
1 473
Прибыльных трейдов:
1 287 (87.37%)
Убыточных трейдов:
186 (12.63%)
Лучший трейд:
669.24 USD
Худший трейд:
-1 215.84 USD
Общая прибыль:
5 624.18 USD (54 315 pips)
Общий убыток:
-6 101.29 USD (54 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (70.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
669.24 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
57.47%
Макс. загрузка депозита:
230.77%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
682 (46.30%)
Коротких трейдов:
791 (53.70%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
4.37 USD
Средний убыток:
-32.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-409.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 337.26 USD (3)
Прирост в месяц:
2.31%
Годовой прогноз:
28.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 580.77 USD
Максимальная:
4 165.43 USD (90.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.02% (4 165.43 USD)
По эквити:
83.32% (3 751.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|1473
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|-477
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|-546
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +669.24 USD
Худший трейд: -1 216 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.40 USD
Макс. убыток в серии: -409.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapital-LIVE3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Test
Нет отзывов
