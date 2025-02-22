СигналыРазделы
Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi

Signal 4K USD

Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi
0 отзывов
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
ICMCapital-LIVE3
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 473
Прибыльных трейдов:
1 287 (87.37%)
Убыточных трейдов:
186 (12.63%)
Лучший трейд:
669.24 USD
Худший трейд:
-1 215.84 USD
Общая прибыль:
5 624.18 USD (54 315 pips)
Общий убыток:
-6 101.29 USD (54 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (70.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
669.24 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
57.47%
Макс. загрузка депозита:
230.77%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
682 (46.30%)
Коротких трейдов:
791 (53.70%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
4.37 USD
Средний убыток:
-32.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-409.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 337.26 USD (3)
Прирост в месяц:
2.31%
Годовой прогноз:
28.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 580.77 USD
Максимальная:
4 165.43 USD (90.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.02% (4 165.43 USD)
По эквити:
83.32% (3 751.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm 1473
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm -477
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm -546
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +669.24 USD
Худший трейд: -1 216 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +70.40 USD
Макс. убыток в серии: -409.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapital-LIVE3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Test
Нет отзывов
2025.12.05 11:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 06:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.22 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.