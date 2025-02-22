- 成长
交易:
1 474
盈利交易:
1 288 (87.38%)
亏损交易:
186 (12.62%)
最好交易:
669.24 USD
最差交易:
-1 215.84 USD
毛利:
5 624.83 USD (54 379 pips)
毛利亏损:
-6 101.29 USD (54 861 pips)
最大连续赢利:
58 (70.40 USD)
最大连续盈利:
669.24 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
57.47%
最大入金加载:
230.77%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
683 (46.34%)
短期交易:
791 (53.66%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-32.80 USD
最大连续失误:
6 (-409.59 USD)
最大连续亏损:
-3 337.26 USD (3)
每月增长:
2.16%
年度预测:
26.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 580.77 USD
最大值:
4 165.43 USD (90.82%)
相对跌幅:
结余:
87.02% (4 165.43 USD)
净值:
83.32% (3 751.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|1474
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm
|-482
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +669.24 USD
最差交易: -1 216 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +70.40 USD
最大连续亏损: -409.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMCapital-LIVE3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
