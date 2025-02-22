SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Signal 4K USD
Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi

Signal 4K USD

Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
ICMCapital-LIVE3
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 229
Kârla kapanan işlemler:
1 064 (86.57%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (13.43%)
En iyi işlem:
669.24 USD
En kötü işlem:
-1 215.84 USD
Brüt kâr:
4 897.54 USD (44 856 pips)
Brüt zarar:
-5 763.10 USD (48 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (70.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
669.24 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
44.90%
Maks. mevduat yükü:
230.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
562 (45.73%)
Satış işlemleri:
667 (54.27%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.70 USD
Ortalama kâr:
4.60 USD
Ortalama zarar:
-34.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-409.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 337.26 USD (3)
Aylık büyüme:
3.10%
Yıllık tahmin:
38.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 580.77 USD
Maksimum:
4 165.43 USD (90.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.02% (4 165.43 USD)
Varlığa göre:
83.32% (3 751.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 1229
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm -866
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm -3.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +669.24 USD
En kötü işlem: -1 216 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -409.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapital-LIVE3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Test
İnceleme yok
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.22 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Signal 4K USD
Ayda 40 USD
-49%
0
0
USD
4.4K
USD
36
99%
1 229
86%
45%
0.84
-0.70
USD
87%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.