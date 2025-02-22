- Crescimento
Negociações:
1 477
Negociações com lucro:
1 291 (87.40%)
Negociações com perda:
186 (12.59%)
Melhor negociação:
669.24 USD
Pior negociação:
-1 215.84 USD
Lucro bruto:
5 628.23 USD (54 569 pips)
Perda bruta:
-6 101.29 USD (54 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (70.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
669.24 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
57.47%
Depósito máximo carregado:
230.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
686 (46.45%)
Negociações curtas:
791 (53.55%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.32 USD
Lucro médio:
4.36 USD
Perda média:
-32.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-409.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 337.26 USD (3)
Crescimento mensal:
2.21%
Previsão anual:
26.78%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 580.77 USD
Máximo:
4 165.43 USD (90.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.02% (4 165.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
83.32% (3 751.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|1477
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDm
|-473
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDm
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +669.24 USD
Pior negociação: -1 216 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +70.40 USD
Máxima perda consecutiva: -409.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapital-LIVE3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Test
Sem comentários
