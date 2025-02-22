SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Signal 4K USD
Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi

Signal 4K USD

Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
ICMCapital-LIVE3
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 229
Profit Trade:
1 064 (86.57%)
Loss Trade:
165 (13.43%)
Best Trade:
669.24 USD
Worst Trade:
-1 215.84 USD
Profitto lordo:
4 897.54 USD (44 856 pips)
Perdita lorda:
-5 763.10 USD (48 766 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (70.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
669.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
44.90%
Massimo carico di deposito:
230.77%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
562 (45.73%)
Short Trade:
667 (54.27%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.70 USD
Profitto medio:
4.60 USD
Perdita media:
-34.93 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-409.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 337.26 USD (3)
Crescita mensile:
3.14%
Previsione annuale:
38.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 580.77 USD
Massimale:
4 165.43 USD (90.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.02% (4 165.43 USD)
Per equità:
83.32% (3 751.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 1229
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm -866
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm -3.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +669.24 USD
Worst Trade: -1 216 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.40 USD
Massima perdita consecutiva: -409.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapital-LIVE3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Test
Non ci sono recensioni
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.22 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Signal 4K USD
40USD al mese
-49%
0
0
USD
4.4K
USD
36
99%
1 229
86%
45%
0.84
-0.70
USD
87%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.