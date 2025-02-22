SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Signal 4K USD
Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi

Signal 4K USD

Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi
0 Bewertungen
49 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -45%
ICMCapital-LIVE3
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 481
Gewinntrades:
1 294 (87.37%)
Verlusttrades:
187 (12.63%)
Bester Trade:
669.24 USD
Schlechtester Trade:
-1 215.84 USD
Bruttoprofit:
5 638.92 USD (55 118 pips)
Bruttoverlust:
-6 104.10 USD (55 141 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (70.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
669.24 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
58.48%
Max deposit load:
230.77%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
688 (46.46%)
Short-Positionen:
793 (53.54%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-409.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 337.26 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.21%
Jahresprognose:
26.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 580.77 USD
Maximaler:
4 165.43 USD (90.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.02% (4 165.43 USD)
Kapital:
83.32% (3 751.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDm 1481
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDm -465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDm -23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +669.24 USD
Schlechtester Trade: -1 216 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -409.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMCapital-LIVE3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.05 11:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 06:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.22 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
