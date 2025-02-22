SeñalesSecciones
Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi

Signal 4K USD

Hassan Muhammad Hassan Al-banhawi
0 comentarios
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 -45%
ICMCapital-LIVE3
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 477
Transacciones Rentables:
1 291 (87.40%)
Transacciones Irrentables:
186 (12.59%)
Mejor transacción:
669.24 USD
Peor transacción:
-1 215.84 USD
Beneficio Bruto:
5 628.23 USD (54 569 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 101.29 USD (54 861 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (70.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
669.24 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
57.47%
Carga máxima del depósito:
230.77%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
686 (46.45%)
Transacciones Cortas:
791 (53.55%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.32 USD
Beneficio medio:
4.36 USD
Pérdidas medias:
-32.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-409.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 337.26 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.21%
Pronóstico anual:
26.78%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 580.77 USD
Máxima:
4 165.43 USD (90.82%)
Reducción relativa:
De balance:
87.02% (4 165.43 USD)
De fondos:
83.32% (3 751.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm 1477
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm -473
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm -292
Mejor transacción: +669.24 USD
Peor transacción: -1 216 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +70.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -409.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMCapital-LIVE3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Test
No hay comentarios
2025.12.05 11:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 13:37
No swaps are charged
2025.11.06 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 06:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.22 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
