シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BolsaEinstein
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
レビュー0件
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 420
利益トレード:
869 (61.19%)
損失トレード:
551 (38.80%)
ベストトレード:
212.00 BRL
最悪のトレード:
-956.00 BRL
総利益:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
総損失:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
最大連続の勝ち:
31 (1 192.00 BRL)
最大連続利益:
1 484.00 BRL (16)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
28.99%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
608 (42.82%)
短いトレード:
812 (57.18%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-1.90 BRL
平均利益:
12.62 BRL
平均損失:
-24.79 BRL
最大連続の負け:
31 (-151.60 BRL)
最大連続損失:
-2 392.00 BRL (3)
月間成長:
-1.79%
年間予想:
-21.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 760.61 BRL
最大の:
3 328.41 BRL (31.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.41% (3 328.41 BRL)
エクイティによる:
50.00% (5 015.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
BITZ25 100
BITV25 73
WINM25 69
WINJ25 54
BITX25 38
WINQ25 28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
BITZ25 -9
BITV25 33
WINM25 607
WINJ25 -600
BITX25 -7
WINQ25 -786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
BITZ25 -800K
BITV25 692K
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
BITX25 -50K
WINQ25 -4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +212.00 BRL
最悪のトレード: -956 BRL
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 192.00 BRL
最大連続損失: -151.60 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
レビューなし
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
