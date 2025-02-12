- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 420
利益トレード:
869 (61.19%)
損失トレード:
551 (38.80%)
ベストトレード:
212.00 BRL
最悪のトレード:
-956.00 BRL
総利益:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
総損失:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
最大連続の勝ち:
31 (1 192.00 BRL)
最大連続利益:
1 484.00 BRL (16)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
28.99%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
608 (42.82%)
短いトレード:
812 (57.18%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-1.90 BRL
平均利益:
12.62 BRL
平均損失:
-24.79 BRL
最大連続の負け:
31 (-151.60 BRL)
最大連続損失:
-2 392.00 BRL (3)
月間成長:
-1.79%
年間予想:
-21.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 760.61 BRL
最大の:
3 328.41 BRL (31.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.41% (3 328.41 BRL)
エクイティによる:
50.00% (5 015.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|BITZ25
|100
|BITV25
|73
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|BITX25
|38
|WINQ25
|28
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|BITZ25
|-9
|BITV25
|33
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|BITX25
|-7
|WINQ25
|-786
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|BITZ25
|-800K
|BITV25
|692K
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|BITX25
|-50K
|WINQ25
|-4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +212.00 BRL
最悪のトレード: -956 BRL
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 192.00 BRL
最大連続損失: -151.60 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
30 USD/月
-27%
0
0
USD
USD
7.3K
BRL
BRL
37
100%
1 420
61%
1%
0.80
-1.90
BRL
BRL
50%
1:1