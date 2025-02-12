SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BolsaEinstein
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 219
Kârla kapanan işlemler:
721 (59.14%)
Zararla kapanan işlemler:
498 (40.85%)
En iyi işlem:
212.00 BRL
En kötü işlem:
-956.00 BRL
Brüt kâr:
9 774.30 BRL (23 773 113 pips)
Brüt zarar:
-12 479.31 BRL (33 243 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 192.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 484.00 BRL (16)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
1.29%
Maks. mevduat yükü:
28.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
536 (43.97%)
Satış işlemleri:
683 (56.03%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-2.22 BRL
Ortalama kâr:
13.56 BRL
Ortalama zarar:
-25.06 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-151.60 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 392.00 BRL (3)
Aylık büyüme:
-14.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 738.01 BRL
Maksimum:
3 305.81 BRL (31.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.15% (3 301.41 BRL)
Varlığa göre:
50.00% (5 015.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
WINM25 69
WINJ25 54
WINQ25 28
BITV25 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
WINM25 607
WINJ25 -600
WINQ25 -786
BITV25 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
WINQ25 -4K
BITV25 226K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +212.00 BRL
En kötü işlem: -956 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 192.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -151.60 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
İnceleme yok
