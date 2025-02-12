- Büyüme
İşlemler:
1 219
Kârla kapanan işlemler:
721 (59.14%)
Zararla kapanan işlemler:
498 (40.85%)
En iyi işlem:
212.00 BRL
En kötü işlem:
-956.00 BRL
Brüt kâr:
9 774.30 BRL (23 773 113 pips)
Brüt zarar:
-12 479.31 BRL (33 243 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 192.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 484.00 BRL (16)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
1.29%
Maks. mevduat yükü:
28.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
536 (43.97%)
Satış işlemleri:
683 (56.03%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-2.22 BRL
Ortalama kâr:
13.56 BRL
Ortalama zarar:
-25.06 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-151.60 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 392.00 BRL (3)
Aylık büyüme:
-14.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 738.01 BRL
Maksimum:
3 305.81 BRL (31.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.15% (3 301.41 BRL)
Varlığa göre:
50.00% (5 015.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|WINQ25
|28
|BITV25
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|WINQ25
|-786
|BITV25
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|WINQ25
|-4K
|BITV25
|226K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
En iyi işlem: +212.00 BRL
En kötü işlem: -956 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 192.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -151.60 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
İnceleme yok
