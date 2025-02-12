信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BolsaEinstein
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0条评论
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 420
盈利交易:
869 (61.19%)
亏损交易:
551 (38.80%)
最好交易:
212.00 BRL
最差交易:
-956.00 BRL
毛利:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
毛利亏损:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
最大连续赢利:
31 (1 192.00 BRL)
最大连续盈利:
1 484.00 BRL (16)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
1.29%
最大入金加载:
28.99%
最近交易:
19 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-0.81
长期交易:
608 (42.82%)
短期交易:
812 (57.18%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-1.90 BRL
平均利润:
12.62 BRL
平均损失:
-24.79 BRL
最大连续失误:
31 (-151.60 BRL)
最大连续亏损:
-2 392.00 BRL (3)
每月增长:
-1.79%
年度预测:
-21.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 760.61 BRL
最大值:
3 328.41 BRL (31.41%)
相对跌幅:
结余:
31.41% (3 328.41 BRL)
净值:
50.00% (5 015.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
BITZ25 100
BITV25 73
WINM25 69
WINJ25 54
BITX25 38
WINQ25 28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
BITZ25 -9
BITV25 33
WINM25 607
WINJ25 -600
BITX25 -7
WINQ25 -786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
BITZ25 -800K
BITV25 692K
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
BITX25 -50K
WINQ25 -4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +212.00 BRL
最差交易: -956 BRL
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 192.00 BRL
最大连续亏损: -151.60 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
没有评论
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
