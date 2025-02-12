- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 420
盈利交易:
869 (61.19%)
亏损交易:
551 (38.80%)
最好交易:
212.00 BRL
最差交易:
-956.00 BRL
毛利:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
毛利亏损:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
最大连续赢利:
31 (1 192.00 BRL)
最大连续盈利:
1 484.00 BRL (16)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
1.29%
最大入金加载:
28.99%
最近交易:
19 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-0.81
长期交易:
608 (42.82%)
短期交易:
812 (57.18%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-1.90 BRL
平均利润:
12.62 BRL
平均损失:
-24.79 BRL
最大连续失误:
31 (-151.60 BRL)
最大连续亏损:
-2 392.00 BRL (3)
每月增长:
-1.79%
年度预测:
-21.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 760.61 BRL
最大值:
3 328.41 BRL (31.41%)
相对跌幅:
结余:
31.41% (3 328.41 BRL)
净值:
50.00% (5 015.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|BITZ25
|100
|BITV25
|73
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|BITX25
|38
|WINQ25
|28
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|BITZ25
|-9
|BITV25
|33
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|BITX25
|-7
|WINQ25
|-786
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|BITZ25
|-800K
|BITV25
|692K
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|BITX25
|-50K
|WINQ25
|-4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +212.00 BRL
最差交易: -956 BRL
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 192.00 BRL
最大连续亏损: -151.60 BRL
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-27%
0
0
USD
USD
7.3K
BRL
BRL
37
100%
1 420
61%
1%
0.80
-1.90
BRL
BRL
50%
1:1