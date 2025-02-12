SignauxSections
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 209
Bénéfice trades:
716 (59.22%)
Perte trades:
493 (40.78%)
Meilleure transaction:
212.00 BRL
Pire transaction:
-956.00 BRL
Bénéfice brut:
9 739.30 BRL (23 503 113 pips)
Perte brute:
-12 472.91 BRL (33 199 870 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (1 192.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 484.00 BRL (16)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
1.29%
Charge de dépôt maximale:
28.99%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
526 (43.51%)
Courts trades:
683 (56.49%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-2.26 BRL
Bénéfice moyen:
13.60 BRL
Perte moyenne:
-25.30 BRL
Pertes consécutives maximales:
31 (-151.60 BRL)
Perte consécutive maximale:
-2 392.00 BRL (3)
Croissance mensuelle:
-14.35%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 733.61 BRL
Maximal:
3 301.41 BRL (31.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.15% (3 301.41 BRL)
Par fonds propres:
50.00% (5 015.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
WINM25 69
WINJ25 54
WINQ25 28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
WINM25 607
WINJ25 -600
WINQ25 -786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
WINQ25 -4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +212.00 BRL
Pire transaction: -956 BRL
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 192.00 BRL
Perte consécutive maximale: -151.60 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 18:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 18:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 17:07
Share of trading days is too low
2025.07.03 20:58
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BolsaEinstein
30 USD par mois
-27%
0
0
USD
7.3K
BRL
25
100%
1 209
59%
1%
0.78
-2.26
BRL
50%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.