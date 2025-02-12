- 자본
- 축소
트레이드:
1 420
이익 거래:
869 (61.19%)
손실 거래:
551 (38.80%)
최고의 거래:
212.00 BRL
최악의 거래:
-956.00 BRL
총 수익:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
총 손실:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
연속 최대 이익:
31 (1 192.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 484.00 BRL (16)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
1.29%
최대 입금량:
28.99%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
-0.81
롱(주식매수):
608 (42.82%)
숏(주식차입매도):
812 (57.18%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-1.90 BRL
평균 이익:
12.62 BRL
평균 손실:
-24.79 BRL
연속 최대 손실:
31 (-151.60 BRL)
연속 최대 손실:
-2 392.00 BRL (3)
월별 성장률:
-1.79%
연간 예측:
-21.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 760.61 BRL
최대한의:
3 328.41 BRL (31.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.41% (3 328.41 BRL)
자본금별:
50.00% (5 015.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|BITZ25
|100
|BITV25
|73
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|BITX25
|38
|WINQ25
|28
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|BITZ25
|-9
|BITV25
|33
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|BITX25
|-7
|WINQ25
|-786
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|BITZ25
|-800K
|BITV25
|692K
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|BITX25
|-50K
|WINQ25
|-4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-27%
0
0
USD
USD
7.3K
BRL
BRL
37
100%
1 420
61%
1%
0.80
-1.90
BRL
BRL
50%
1:1