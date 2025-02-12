시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BolsaEinstein
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 리뷰
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 420
이익 거래:
869 (61.19%)
손실 거래:
551 (38.80%)
최고의 거래:
212.00 BRL
최악의 거래:
-956.00 BRL
총 수익:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
총 손실:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
연속 최대 이익:
31 (1 192.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 484.00 BRL (16)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
1.29%
최대 입금량:
28.99%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
-0.81
롱(주식매수):
608 (42.82%)
숏(주식차입매도):
812 (57.18%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-1.90 BRL
평균 이익:
12.62 BRL
평균 손실:
-24.79 BRL
연속 최대 손실:
31 (-151.60 BRL)
연속 최대 손실:
-2 392.00 BRL (3)
월별 성장률:
-1.79%
연간 예측:
-21.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 760.61 BRL
최대한의:
3 328.41 BRL (31.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.41% (3 328.41 BRL)
자본금별:
50.00% (5 015.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
BITZ25 100
BITV25 73
WINM25 69
WINJ25 54
BITX25 38
WINQ25 28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
BITZ25 -9
BITV25 33
WINM25 607
WINJ25 -600
BITX25 -7
WINQ25 -786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
BITZ25 -800K
BITV25 692K
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
BITX25 -50K
WINQ25 -4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +212.00 BRL
최악의 거래: -956 BRL
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 192.00 BRL
연속 최대 손실: -151.60 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
리뷰 없음
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.