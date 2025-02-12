SeñalesSecciones
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 comentarios
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 420
Transacciones Rentables:
869 (61.19%)
Transacciones Irrentables:
551 (38.80%)
Mejor transacción:
212.00 BRL
Peor transacción:
-956.00 BRL
Beneficio Bruto:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (1 192.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 484.00 BRL (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
1.29%
Carga máxima del depósito:
28.99%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
608 (42.82%)
Transacciones Cortas:
812 (57.18%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-1.90 BRL
Beneficio medio:
12.62 BRL
Pérdidas medias:
-24.79 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-151.60 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 392.00 BRL (3)
Crecimiento al mes:
-1.79%
Pronóstico anual:
-21.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 760.61 BRL
Máxima:
3 328.41 BRL (31.41%)
Reducción relativa:
De balance:
31.41% (3 328.41 BRL)
De fondos:
50.00% (5 015.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
BITZ25 100
BITV25 73
WINM25 69
WINJ25 54
BITX25 38
WINQ25 28
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
BITZ25 -9
BITV25 33
WINM25 607
WINJ25 -600
BITX25 -7
WINQ25 -786
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
BITZ25 -800K
BITV25 692K
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
BITX25 -50K
WINQ25 -4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +212.00 BRL
Peor transacción: -956 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 192.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -151.60 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
No hay comentarios
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
