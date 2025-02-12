- Incremento
Total de Trades:
1 420
Transacciones Rentables:
869 (61.19%)
Transacciones Irrentables:
551 (38.80%)
Mejor transacción:
212.00 BRL
Peor transacción:
-956.00 BRL
Beneficio Bruto:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (1 192.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 484.00 BRL (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
1.29%
Carga máxima del depósito:
28.99%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
608 (42.82%)
Transacciones Cortas:
812 (57.18%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-1.90 BRL
Beneficio medio:
12.62 BRL
Pérdidas medias:
-24.79 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-151.60 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 392.00 BRL (3)
Crecimiento al mes:
-1.79%
Pronóstico anual:
-21.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 760.61 BRL
Máxima:
3 328.41 BRL (31.41%)
Reducción relativa:
De balance:
31.41% (3 328.41 BRL)
De fondos:
50.00% (5 015.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|BITZ25
|100
|BITV25
|73
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|BITX25
|38
|WINQ25
|28
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|BITZ25
|-9
|BITV25
|33
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|BITX25
|-7
|WINQ25
|-786
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|BITZ25
|-800K
|BITV25
|692K
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|BITX25
|-50K
|WINQ25
|-4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Mejor transacción: +212.00 BRL
Peor transacción: -956 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 192.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -151.60 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
