Trades insgesamt:
1 420
Gewinntrades:
869 (61.19%)
Verlusttrades:
551 (38.80%)
Bester Trade:
212.00 BRL
Schlechtester Trade:
-956.00 BRL
Bruttoprofit:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Bruttoverlust:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (1 192.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 484.00 BRL (16)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
1.29%
Max deposit load:
28.99%
Letzter Trade:
19 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.81
Long-Positionen:
608 (42.82%)
Short-Positionen:
812 (57.18%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.90 BRL
Durchschnittlicher Profit:
12.62 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-24.79 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-151.60 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 392.00 BRL (3)
Wachstum pro Monat :
-1.79%
Jahresprognose:
-21.74%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 760.61 BRL
Maximaler:
3 328.41 BRL (31.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.41% (3 328.41 BRL)
Kapital:
50.00% (5 015.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|BITZ25
|100
|BITV25
|73
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|BITX25
|38
|WINQ25
|28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|BITZ25
|-9
|BITV25
|33
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|BITX25
|-7
|WINQ25
|-786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|BITZ25
|-800K
|BITV25
|692K
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|BITX25
|-50K
|WINQ25
|-4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Bester Trade: +212.00 BRL
Schlechtester Trade: -956 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 192.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.60 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
XPMT5-PRD
|5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-27%
0
0
USD
USD
7.3K
BRL
BRL
37
100%
1 420
61%
1%
0.80
-1.90
BRL
BRL
50%
1:1