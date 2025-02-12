SignaleKategorien
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 Bewertungen
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 420
Gewinntrades:
869 (61.19%)
Verlusttrades:
551 (38.80%)
Bester Trade:
212.00 BRL
Schlechtester Trade:
-956.00 BRL
Bruttoprofit:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Bruttoverlust:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (1 192.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 484.00 BRL (16)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
1.29%
Max deposit load:
28.99%
Letzter Trade:
19 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.81
Long-Positionen:
608 (42.82%)
Short-Positionen:
812 (57.18%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.90 BRL
Durchschnittlicher Profit:
12.62 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-24.79 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-151.60 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 392.00 BRL (3)
Wachstum pro Monat :
-1.79%
Jahresprognose:
-21.74%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 760.61 BRL
Maximaler:
3 328.41 BRL (31.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.41% (3 328.41 BRL)
Kapital:
50.00% (5 015.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
BITZ25 100
BITV25 73
WINM25 69
WINJ25 54
BITX25 38
WINQ25 28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
BITZ25 -9
BITV25 33
WINM25 607
WINJ25 -600
BITX25 -7
WINQ25 -786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
BITZ25 -800K
BITV25 692K
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
BITX25 -50K
WINQ25 -4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +212.00 BRL
Schlechtester Trade: -956 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 192.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.60 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Keine Bewertungen
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
