Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 comentários
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 420
Negociações com lucro:
869 (61.19%)
Negociações com perda:
551 (38.80%)
Melhor negociação:
212.00 BRL
Pior negociação:
-956.00 BRL
Lucro bruto:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Perda bruta:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (1 192.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 484.00 BRL (16)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
28.99%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
608 (42.82%)
Negociações curtas:
812 (57.18%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-1.90 BRL
Lucro médio:
12.62 BRL
Perda média:
-24.79 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-151.60 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-2 392.00 BRL (3)
Crescimento mensal:
-1.79%
Previsão anual:
-21.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 760.61 BRL
Máximo:
3 328.41 BRL (31.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.41% (3 328.41 BRL)
Pelo Capital Líquido:
50.00% (5 015.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
BITZ25 100
BITV25 73
WINM25 69
WINJ25 54
BITX25 38
WINQ25 28
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
BITZ25 -9
BITV25 33
WINM25 607
WINJ25 -600
BITX25 -7
WINQ25 -786
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
BITZ25 -800K
BITV25 692K
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
BITX25 -50K
WINQ25 -4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +212.00 BRL
Pior negociação: -956 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 192.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -151.60 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Sem comentários
2026.01.05 05:58
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BolsaEinstein
30 USD por mês
-27%
0
0
USD
7.3K
BRL
37
100%
1 420
61%
1%
0.80
-1.90
BRL
50%
1:1
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.