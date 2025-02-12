- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 420
Negociações com lucro:
869 (61.19%)
Negociações com perda:
551 (38.80%)
Melhor negociação:
212.00 BRL
Pior negociação:
-956.00 BRL
Lucro bruto:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Perda bruta:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (1 192.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 484.00 BRL (16)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
28.99%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
608 (42.82%)
Negociações curtas:
812 (57.18%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-1.90 BRL
Lucro médio:
12.62 BRL
Perda média:
-24.79 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-151.60 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-2 392.00 BRL (3)
Crescimento mensal:
-1.79%
Previsão anual:
-21.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 760.61 BRL
Máximo:
3 328.41 BRL (31.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.41% (3 328.41 BRL)
Pelo Capital Líquido:
50.00% (5 015.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|BITZ25
|100
|BITV25
|73
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|BITX25
|38
|WINQ25
|28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|BITZ25
|-9
|BITV25
|33
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|BITX25
|-7
|WINQ25
|-786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|BITZ25
|-800K
|BITV25
|692K
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|BITX25
|-50K
|WINQ25
|-4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +212.00 BRL
Pior negociação: -956 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 192.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -151.60 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
XPMT5-PRD
|5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Sem comentários
