- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 420
Прибыльных трейдов:
869 (61.19%)
Убыточных трейдов:
551 (38.80%)
Лучший трейд:
212.00 BRL
Худший трейд:
-956.00 BRL
Общая прибыль:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Общий убыток:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 192.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 484.00 BRL (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
28.99%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
608 (42.82%)
Коротких трейдов:
812 (57.18%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-1.90 BRL
Средняя прибыль:
12.62 BRL
Средний убыток:
-24.79 BRL
Макс. серия проигрышей:
31 (-151.60 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 392.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-1.79%
Годовой прогноз:
-21.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 760.61 BRL
Максимальная:
3 328.41 BRL (31.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.41% (3 328.41 BRL)
По эквити:
50.00% (5 015.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|BITZ25
|100
|BITV25
|73
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|BITX25
|38
|WINQ25
|28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|BITZ25
|-9
|BITV25
|33
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|BITX25
|-7
|WINQ25
|-786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|BITZ25
|-800K
|BITV25
|692K
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|BITX25
|-50K
|WINQ25
|-4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +212.00 BRL
Худший трейд: -956 BRL
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 192.00 BRL
Макс. убыток в серии: -151.60 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
XPMT5-PRD
|5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-27%
0
0
USD
USD
7.3K
BRL
BRL
37
100%
1 420
61%
1%
0.80
-1.90
BRL
BRL
50%
1:1