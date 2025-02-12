СигналыРазделы
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 отзывов
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 420
Прибыльных трейдов:
869 (61.19%)
Убыточных трейдов:
551 (38.80%)
Лучший трейд:
212.00 BRL
Худший трейд:
-956.00 BRL
Общая прибыль:
10 965.90 BRL (28 188 611 pips)
Общий убыток:
-13 661.91 BRL (38 043 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 192.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 484.00 BRL (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
28.99%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
608 (42.82%)
Коротких трейдов:
812 (57.18%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-1.90 BRL
Средняя прибыль:
12.62 BRL
Средний убыток:
-24.79 BRL
Макс. серия проигрышей:
31 (-151.60 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 392.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-1.79%
Годовой прогноз:
-21.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 760.61 BRL
Максимальная:
3 328.41 BRL (31.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.41% (3 328.41 BRL)
По эквити:
50.00% (5 015.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
BITZ25 100
BITV25 73
WINM25 69
WINJ25 54
BITX25 38
WINQ25 28
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
BITZ25 -9
BITV25 33
WINM25 607
WINJ25 -600
BITX25 -7
WINQ25 -786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
BITZ25 -800K
BITV25 692K
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
BITX25 -50K
WINQ25 -4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +212.00 BRL
Худший трейд: -956 BRL
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 192.00 BRL
Макс. убыток в серии: -151.60 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Нет отзывов
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
