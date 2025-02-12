SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BolsaEinstein
Atila Einstein De Oliveira

BolsaEinstein

Atila Einstein De Oliveira
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
XPMT5-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 219
Profit Trade:
721 (59.14%)
Loss Trade:
498 (40.85%)
Best Trade:
212.00 BRL
Worst Trade:
-956.00 BRL
Profitto lordo:
9 774.30 BRL (23 773 113 pips)
Perdita lorda:
-12 479.31 BRL (33 243 870 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 192.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 484.00 BRL (16)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
28.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
536 (43.97%)
Short Trade:
683 (56.03%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-2.22 BRL
Profitto medio:
13.56 BRL
Perdita media:
-25.06 BRL
Massime perdite consecutive:
31 (-151.60 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 392.00 BRL (3)
Crescita mensile:
-14.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 738.01 BRL
Massimale:
3 305.81 BRL (31.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.15% (3 301.41 BRL)
Per equità:
50.00% (5 015.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BITQ25 478
BITU25 383
BITN25 197
WINM25 69
WINJ25 54
WINQ25 28
BITV25 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BITQ25 -70
BITU25 -535
BITN25 178
WINM25 607
WINJ25 -600
WINQ25 -786
BITV25 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BITQ25 -6.7M
BITU25 -4.2M
BITN25 1.1M
WINM25 10K
WINJ25 2.6K
WINQ25 -4K
BITV25 226K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +212.00 BRL
Worst Trade: -956 BRL
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 192.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -151.60 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2167
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 18:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 18:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 17:07
Share of trading days is too low
2025.07.03 20:58
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BolsaEinstein
30USD al mese
-27%
0
0
USD
7.3K
BRL
25
100%
1 219
59%
1%
0.78
-2.22
BRL
50%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.