Trade:
1 219
Profit Trade:
721 (59.14%)
Loss Trade:
498 (40.85%)
Best Trade:
212.00 BRL
Worst Trade:
-956.00 BRL
Profitto lordo:
9 774.30 BRL (23 773 113 pips)
Perdita lorda:
-12 479.31 BRL (33 243 870 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 192.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 484.00 BRL (16)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
28.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
536 (43.97%)
Short Trade:
683 (56.03%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-2.22 BRL
Profitto medio:
13.56 BRL
Perdita media:
-25.06 BRL
Massime perdite consecutive:
31 (-151.60 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 392.00 BRL (3)
Crescita mensile:
-14.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 738.01 BRL
Massimale:
3 305.81 BRL (31.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.15% (3 301.41 BRL)
Per equità:
50.00% (5 015.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BITQ25
|478
|BITU25
|383
|BITN25
|197
|WINM25
|69
|WINJ25
|54
|WINQ25
|28
|BITV25
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BITQ25
|-70
|BITU25
|-535
|BITN25
|178
|WINM25
|607
|WINJ25
|-600
|WINQ25
|-786
|BITV25
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BITQ25
|-6.7M
|BITU25
|-4.2M
|BITN25
|1.1M
|WINM25
|10K
|WINJ25
|2.6K
|WINQ25
|-4K
|BITV25
|226K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +212.00 BRL
Worst Trade: -956 BRL
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 192.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -151.60 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2167
Bolsa de Valores Brasileira. Mini-índice.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
7.3K
BRL
BRL
25
100%
1 219
59%
1%
0.78
-2.22
BRL
BRL
50%
1:1