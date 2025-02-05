- 成長
トレード:
193
利益トレード:
61 (31.60%)
損失トレード:
132 (68.39%)
ベストトレード:
129.98 USD
最悪のトレード:
-45.02 USD
総利益:
2 638.89 USD (263 856 pips)
総損失:
-1 290.50 USD (128 986 pips)
最大連続の勝ち:
7 (618.18 USD)
最大連続利益:
618.18 USD (7)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
27.86%
最大入金額:
11.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.75
長いトレード:
96 (49.74%)
短いトレード:
97 (50.26%)
プロフィットファクター:
2.04
期待されたペイオフ:
6.99 USD
平均利益:
43.26 USD
平均損失:
-9.78 USD
最大連続の負け:
18 (-111.42 USD)
最大連続損失:
-152.13 USD (5)
月間成長:
17.98%
年間予想:
218.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
199.83 USD
最大の:
199.83 USD (39.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.42% (178.80 USD)
エクイティによる:
12.71% (52.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|135K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +129.98 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +618.18 USD
最大連続損失: -111.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
660%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
83
100%
193
31%
28%
2.04
6.99
USD
USD
43%
1:500