Zuo Wei Jia

Shunshi

Zuo Wei Jia
0 отзывов
Надежность
82 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 688%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
61 (31.93%)
Убыточных трейдов:
130 (68.06%)
Лучший трейд:
129.98 USD
Худший трейд:
-45.02 USD
Общая прибыль:
2 638.89 USD (263 856 pips)
Общий убыток:
-1 274.01 USD (127 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (618.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
618.18 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
27.86%
Макс. загрузка депозита:
11.44%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.83
Длинных трейдов:
96 (50.26%)
Коротких трейдов:
95 (49.74%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
7.15 USD
Средняя прибыль:
43.26 USD
Средний убыток:
-9.80 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-111.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.13 USD (5)
Прирост в месяц:
19.24%
Годовой прогноз:
233.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
199.83 USD
Максимальная:
199.83 USD (39.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.42% (178.80 USD)
По эквити:
12.71% (52.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 137K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +129.98 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +618.18 USD
Макс. убыток в серии: -111.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 07:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.