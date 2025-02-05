- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
61 (31.93%)
Убыточных трейдов:
130 (68.06%)
Лучший трейд:
129.98 USD
Худший трейд:
-45.02 USD
Общая прибыль:
2 638.89 USD (263 856 pips)
Общий убыток:
-1 274.01 USD (127 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (618.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
618.18 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
27.86%
Макс. загрузка депозита:
11.44%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.83
Длинных трейдов:
96 (50.26%)
Коротких трейдов:
95 (49.74%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
7.15 USD
Средняя прибыль:
43.26 USD
Средний убыток:
-9.80 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-111.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.13 USD (5)
Прирост в месяц:
19.24%
Годовой прогноз:
233.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
199.83 USD
Максимальная:
199.83 USD (39.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.42% (178.80 USD)
По эквити:
12.71% (52.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|137K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +129.98 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +618.18 USD
Макс. убыток в серии: -111.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
688%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
82
100%
191
31%
28%
2.07
7.15
USD
USD
43%
1:500