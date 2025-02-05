- 成长
交易:
191
盈利交易:
61 (31.93%)
亏损交易:
130 (68.06%)
最好交易:
129.98 USD
最差交易:
-45.02 USD
毛利:
2 638.89 USD (263 856 pips)
毛利亏损:
-1 274.01 USD (127 338 pips)
最大连续赢利:
7 (618.18 USD)
最大连续盈利:
618.18 USD (7)
夏普比率:
0.16
交易活动:
27.86%
最大入金加载:
11.44%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.83
长期交易:
96 (50.26%)
短期交易:
95 (49.74%)
利润因子:
2.07
预期回报:
7.15 USD
平均利润:
43.26 USD
平均损失:
-9.80 USD
最大连续失误:
18 (-111.42 USD)
最大连续亏损:
-152.13 USD (5)
每月增长:
19.24%
年度预测:
233.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
199.83 USD
最大值:
199.83 USD (39.97%)
相对跌幅:
结余:
43.42% (178.80 USD)
净值:
12.71% (52.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|137K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +129.98 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +618.18 USD
最大连续亏损: -111.42 USD
