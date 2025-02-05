SignaleKategorien
Zuo Wei Jia

Shunshi

Zuo Wei Jia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
83 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 575%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
196
Gewinntrades:
61 (31.12%)
Verlusttrades:
135 (68.88%)
Bester Trade:
129.98 USD
Schlechtester Trade:
-45.02 USD
Bruttoprofit:
2 638.89 USD (263 856 pips)
Bruttoverlust:
-1 341.17 USD (134 052 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (618.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
618.18 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
27.86%
Max deposit load:
11.44%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.49
Long-Positionen:
99 (50.51%)
Short-Positionen:
97 (49.49%)
Profit-Faktor:
1.97
Mathematische Gewinnerwartung:
6.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
43.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-111.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.13 USD (5)
Wachstum pro Monat :
4.80%
Jahresprognose:
58.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
199.83 USD
Maximaler:
199.83 USD (39.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.42% (178.80 USD)
Kapital:
12.71% (52.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 196
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 130K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +129.98 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +618.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -111.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 07:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Shunshi
30 USD pro Monat
575%
0
0
USD
403
USD
83
100%
196
31%
28%
1.96
6.62
USD
43%
1:500
